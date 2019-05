Ouderen protesteren bij frietwagen die voor commotie zorgt in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Een mobiele frietkraam zorgt voor commotie in Zevenbergen. De wagen, die normaal aan de Haven stond maar moest wijken voor de werkzaamheden daar, kreeg van de gemeente een nieuwe stek. In het kleine parkje tegenover zorgcomplex Westhoek aan de Prins Bernhardstraat werd een plekje vrijgemaakt, compleet met bestrating en een nieuwe stroomvoorziening. Prima oplossing, zo leek het.

Leek, want bewoners aan de andere kant van het pleintje vinden dat de wagen hun uitzicht verstoort. Bovendien: de gemeente Moerdijk had hen helemaal niet gekend in het voornemen om de frietwagen naar 'hun' pleintje te verplaatsen. Officieel protest dus, en de gemeente moet bakzeil halen. En dus moet de wagen van uitbater Jan Maas weer weg.

Tegenactie

Maar dan hebben ze buiten de bewoners van de Westhoek gerekend. Want die zijn een tegenactie begonnen. Zondag toog een delegatie van hen naar de overkant, naar de wagen van Jan, gewapend met spandoeken en een fikse dosis vastberadenheid. Begrip voor de bezwaren van de overburen hebben ze niet. Zegt Simon Eland: "Om hoeveel huizen gaat het nou? Vier of vijf. Kan me niet voorstellen dat die last hebben van de wagen van Jan.

Stank?

Stank? Wij ruiken niks, echt niet." "Ik denk dat ze meer last hebben van dat leegstaande café op de hoek", voegt Bep Kortsmit toe. "Dat staat al jaren leeg. Kan me zo voorstellen dat daar een muffe lucht vandaan komt." Eland en Kortsmit vertolken de mening van de ongeveer 200 bewoners van de Westhoek. "We halen regelmatig een frietje of een kroketje bij Jan. Ideaal, zo voor de deur. De meesten halen het niet als Jan verder weg staat."

En daar komen ze aan, zonder gele hesjes, maar met of zonder rollator of rolstoel. Willy Broeders vindt dat het moet: "Ik kom er vaak voor een frietje. Alleen maar de straat oversteken."

De spandoeken zeggen genoeg: 'De frietkar van Jan moet blijven voor de Westhoek!' , 'Friet van Jan, daar houen we van'.