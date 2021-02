Oude NAVO-leidingen bij Willemstad opgediept uit Hollands Diep

Het gaat om oude en buiten gebruik zijnde leidingen van de Defensie Pijpleidingen Organisatie, een onderdeel van het Ministerie van Defensie. Honderden kilometers van deze leidingen zijn in Nederland door de NAVO in de jaren '50 van de vorige eeuw in de bodem gelegd. Ze waren bedoeld om tijdens de Koude Oorlog geallieerde strijdkrachten van brandstof te voorzien. Nu, zeventig jaar later, is een deel van die oude leidingen overbodig geworden.

Bijzondere klus

De bijzondere klus, uitgevoerd door waterbouwer Van den Herik-Sliedrecht, is vorige week gestart en gaat tot eind februari duren. Een leiding van die lengte is natuurlijk niet in één keer te verwijderen. ,,Ze wordt telkens boven water gehaald, in stukken geknipt door een hydraulische schaar en in een ponton gelegd die de stukken afvoert naar een verwerker”, licht communicatieadviseur Loes Adams van Defensie Materieel Organisatie (DMO) toe. ,,Wat de klus extra bijzonder maakt, is dat de leidingen ongeveer één meter in de bodem liggen en in zeerme druk bevaard water met een aanzienlijke stroming.”