Oud papierbesluit hakt erin bij Moerdijkse clubs: ‘We gaan ons beraden’

De verenigingen die de clubkas deels vullen door oud papier op te halen, hebben in augustus te horen gekregen dat dat vanaf 1 januari 2022 niet meer mogelijk is, omdat de klus is vergeven aan een professioneel bedrijf. In eerste instantie stelde de gemeente een afbouwregeling van twee jaar voor om het verlies aan inkomsten geleidelijk te laten verlopen. Inmiddels is die regeling gewijzigd naar drie jaar.

Voor Muziek Vereniging Zevenbergen, een van de ‘gedupeerde’ clubs, is dat niet genoeg, zo laat Hans Wolst weten. Het steekt Wolst dat MVZ nog geen reactie heeft gehad op het voorstel om de subsidie af te bouwen over vijf jaar. ,,We gaan ons beraden hoe we op een andere manier inkomsten kunnen genereren.”

Frustratie

Voor de Zevenbergse voetbalclub VV Virtus was het wegvallen van de vergoeding voor het vrijwilligerswerk aanvankelijk reden om het contact met de gemeente te bevriezen. Onlangs heeft voorzitter Erik de Waard weer overleg gehad om de lucht te klaren. In zijn woorden klinkt nog altijd de frustratie door dat de betrokken clubs pas in augustus op de hoogte zijn gebracht, terwijl dat bij de gemeente al sinds 2016 bekend was. “Het klinkt zwak als een wethouder zich er achter verschuilt dat hij toen nog niet aangetreden was.”

Fanfare Muziek Veredelt uit Langeweg zegt nog in overleg te zijn met de gemeente, terwijl fanfare OKK uit Zevenbergschen Hoek het juist betreurt dat er nog geen reactie is gekomen op het verzoek om te overleggen.

Quote Het klinkt zwak als een wethouder zich er achter verschuilt dat hij toen nog niet aangetre­den was Erik de Waard, Voorzitter VV Virtus

Beschamend

PVDA-raadslid Mieke Pistorius vindt het ‘beschamend’ dat clubs pas laat op de hoogte zijn gebracht. “Zo neem je verenigingen niet serieus.”

Een gemeentewoordvoerder laat weten begrip voor de zorgen te hebben en in ‘goed overleg’ te zijn. ,,We willen geen discussie voeren via de krant.”