Organisatie Winter Vestingdagen Willemstad blikt tevreden terug: derde editie komt er

WILLEMSTAD – De organisatie van de Winter Vestingdagen in Willemstad kijkt positief terug op het evenement dat vorige week werd gehouden: er komt dus een derde editie. “We zijn redelijk tevreden over de opkomst”, zegt woordvoerder Iman de Keijzer. “Ondanks de verschrikkelijke kou, viel het niet tegen.”

De Keijzer gokt dat er zo’n tien- tot vijftienduizend bezoekers zijn geweest, verdeeld over drie dagen. Dat is volgens de woordvoerder vergelijkbaar met het aantal van vorig jaar, toen de Winter Vestingdagen voor de eerste keer werden gehouden. Wel zat er een groot verschil in de spreiding. “Vorig jaar kwam het op vrijdag en zaterdag met bakken uit de lucht, waardoor veel mensen thuisbleven. Op zondag was het droog, en hadden we een enorme stroom bezoekers. Dit keer waren de bezoekers beter verdeeld over de drie dagen.”

Die regen van vorig jaar, die bleef dit keer weg. Toch zat het weer niet helemaal mee. Met name vrijdag en zaterdag was het ijskoud. “Het was er geen weer voor om buiten uitgebreid te staan kletsen. Bezoekers gingen daardoor sneller de restaurants in, waardoor het ’s middags op de kerstmarkt zelf wat minder druk was maar in de cafés juist bomvol. Het evenement is dus sowieso hartstikke goed voor Willemstad.”

Verbeteringen

Om die reden komt er volgend jaar een vervolg. Wel doet de organisatie wat kleine aanpassingen. “Er zijn altijd dingen die beter kunnen”, zegt De Keijzer. De roetsjbaan voor kinderen was bijvoorbeeld iets te hoog en door het koude weer erg glad. “Die hebben we op tijd dichtgegooid. Je wil niet dat er een kind de baan uitvliegt.” Ook gaat de organisatie bekijken wat ze qua stroomvoorziening kunnen verbeteren. “Als het zo koud is, staan er natuurlijk veel kacheltjes tegelijk aan wat de stroomvoorziening niet ten goede kwam. Het zijn kleine zaken waar we volgend jaar beter op in gaan spelen.”

Tijdens de Winter Vestingdagen, die vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december plaatsvonden, stonden houten chaletjes in het centrum van Willemstad opgesteld. Ook waren er verschillende voorstellingen en optredens, stond er een carrousel en was er een slee- en schaatsbaan. Een van de onderdelen, de kindervoorstelling L!icht in de Koepelkerk, trok enorm veel bekijks. Alle banken in de kerk zaten vol.

