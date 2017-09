Organisatie Winter Vestingdagen Willemstad aast op kersttruck Coca Cola

In de chalets richten de huurders zich volledig op de winter en de feestdagen die daarmee gepaard gaan. Iman de Keijzer, woordvoerder van de organisatie, noemt kerstversiering, winterkleding, wijn, wintersport et cetera. De houten huisjes komen aan weerszijden van de Voorstraat te staan, al blijft er een baan vrij voor eventuele hulpverleners.

Arsenaal

Al jaren wordt in de weken voor Kerstmis een kerstmarkt gehouden in het Arsenaal. Eerst zou dit evenement een week naar voren worden gehaald om niet te concurreren met de Vestingdagen. Nu is besloten beide activiteiten toch te combineren omdat ze elkaar kunnen versterken. De Keijzer: ,,De kerstmarkt in het Arsenaal zal ook groter worden dan voorgaande jaren."

Birth

De fakkeloptocht wordt veranderd in een lichtjesoptocht. Alles dat licht geeft mag worden meegesjouwd in de stoet die zaterdag eind van de middag start. Vorig jaar deden er 500 mensen mee aan deze optocht. De leukst verklede deelnemer mag op een prijs rekenen.

Schaatsbaan

Er komt ook vijf dagen een schaatsbaan in de vesting te liggen. ,,We hebben alle scholen in de gemeente aangeschreven", zegt Iman de Keijzer, ,,met de vraag of ze in plaats van de gymles eenmalig een uurtje willen schaatsen in Willemstad." Bij de Willemstadse ondernemers kunnen klanten sparen om een halfuurtje gratis te kunnen schaatsen.