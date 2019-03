Optocht in het Kleigat: ‘We zijn er terecht trots op’

Meer minima-gezinnen in Moerdijk vragen subsidie voor school-activitei­ten aan

2 maart MOERDIJK - Meer gezinnen in gemeente Moerdijk maken gebruik van een financiële bijdrage om activiteiten in en om school te kunnen betalen. In 2017 waren dat 82 gezinnen en het afgelopen jaar vroegen 115 gezinnen een bijdrage aan. Het totale aantal aanvragen - vanuit één gezin kunnen meerdere aanvragen komen - steeg van 399 in 2017 naar 600 in 2018.