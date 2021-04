Oproep wethouder: ‘Ga naar Den Haag om te klagen over Helwijk’

In al haar strijdvaardigheid suggereerde ze dat ze wel meewilde ook. ‘Den Haag’ is volgens haar nog de enige plek waar het gevecht om een betere leefruimte gewonnen kan worden. ,,Geloof me, wij zijn ook zeer teleurgesteld in Rijkswaterstaat”, verklaarde ze.

Een besluit waar in haar optiek niet meer aan getornd kan worden: ,,Waar wij in Nederland en dus ook hier mee te maken hebben, is systeemdenken. Tabellen en metingen, dat is het enige wat telt. Lees het boek van Pieter Omtzigt, en daar is alles mee gezegd.”

Brummans verweerde zich hiermee tegen kritiek van leden van de Moerdijkse raadscommissie Fysieke Infrastructuur. Die komt er ruw samengevat op neer dat zij zich keren tegen het voorstel dat het college van B en W vorige maand deed om zelf geen aarden geluidswal aan te leggen bij Helwijk, ondanks de gemeten geluidsoverlast.

,,Over een soap gesproken: deze discussie is al vanaf 2008 gaande", verzuchtte SP-voorman Benno Blom. En Pauline Joosten, fractievoorzitter Moerdijk Lokaal, herinnerde eraan dat het hier gaat om een fout van Rijkswaterstaat zelf, die deze instantie dan ook zelf moet herstellen. ,,Wij moeten ons harder opstellen.”

Dat B en W de geluidswal niet zien zitten, is een kwestie van geld in combinatie met het principe van precedentschepping, legde Brummans uit. ,,Als wij de wal wél willen aanleggen, dan kost dat ons minstens 5 en waarschijnlijk 8 ton. Wat moeten wij dan met vergelijkbare problemen, zoals de 380 kV in en het spoor in Zevenbergen waar giftreinen voorbij razen?”

Cofinanciering?

Moerdijk zou de wal grotendeels immers uit eigen zak moeten betalen, en niet andersom, zoals minister Cora van Nieuwenhuizen twee jaar geleden nog leek te suggereren met het begrip cofinanciering.

De wethouder hielp de raadsleden uit de droom: ,,Weet u hoeveel Rijkswaterstaat zou willen meebetalen? Wat ze van plan is om uit te geven aan akoestische demping in twee huizen in Helwijk: zo'n 25.000 euro. Niet meer.”

Realistischer: kamperfoelie en laurier

Realistischer is het, adviseert ze, om het heil in andere maatregelen te zoeken, bijvoorbeeld het tegengaan van fijnstof met aanplanting van kamperfoelie en laurier. Het voorstel van enkele raadsleden om een werkgroep op te richten teneinde Rijkswaterstaat alsnog tot een positief besluit te laten komen, bloedde een beetje dood. Maar het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd.

Tot verdriet van werkgroep werkgroep Leerbaarheid Helwijk/Willemstad komt er bij Helwijk geen geluidswal om kabaal van de A4/A29 in te dammen.