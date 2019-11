Oproep aan Zevenbergse huisarts: ‘Stop met wachtkamerterreur, stop met muzak!’

Niet twee, maar drie mi­ni-bos­sen in de gemeente Moerdijk

1 november ZEVENBERGEN/STANDDAARBUITEN - In plaats van twee, gaat de gemeente Moerdijk drie mini-bossen aanleggen. In 2020 komt er één in Zevenbergen en één in Standdaarbuiten. Een derde staat voor 2021 op de planning in Langeweg.