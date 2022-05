Oproep aan Rijkswaterstaat: ‘Laat slimme mensen kijken naar betere doorstroom Moerdijkbrug’

Hoe vergroten bedrijven hun duurzaam­heid-skills? Deze studenten bedachten in 48 uur creatieve plannen

Op Fort Sabina in Heijningen hebben 45 derdejaars HRM-studenten van Avans Hogeschool Breda zich tijdens de Avans Hackathon Moerdijk gebogen over het vraagstuk: ‘Hoe vergroten we de duurzaamheid-skills van bedrijven in het haven- en industriegebied Moerdijk’.

27 april