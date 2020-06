Oproep aan de raad voor meer bomen op de Markt: ‘Het gaat om het aanzien van Zevenbergen’

ZEVENBERGEN - Met een brief doet Zevenbergenaar Peter Gabriels een oproep aan de gemeenteraad van Moerdijk, om alsnog meer bomen op de heringerichte Markt in zijn stad te plaatsen.

Van de tien lindebomen die op het stuk tussen de haven en het grote marktplein verdwenen, komen er in de huidige plannen daar maar drie terug. Dat zouden er volgens het definitief ontwerp uit 2017 vijf zijn, maar afgelopen september werden - na overleg met (horeca)ondernemers aan de Markt en de organisatie van de kermis - nog twee bomen geschrapt. Dit om plek te maken voor een evenemententent.

Een non-argument, vindt Gabriels. ,,Op pagina 19 van het definitief ontwerp staat die tent ook al ingetekend, tussen de bomen. Bovendien: zo'n tent staat er misschien twee weken van de 52 in het jaar, dat vind ik een schraal motief. En begrijp me niet verkeerd - ik steun de lokale horeca - maar een boom is voor vijftig jaar en een ondernemer kan zo weg zijn.”

Quote Zevenber­gen is van alle Zevenberge­na­ren, niet van een paar onderne­mers Peter Gabriels

Minder uitstraling

Gabriels vreest dat het resultaat van de herinrichting straks een minder aantrekkelijke uitstraling heeft dan de bedoeling was. ,,Dit gaat om het aanzien van de stad. Zevenbergen is van alle Zevenbergenaren, niet van een paar ondernemers.”

Hij wijst er bovendien op dat op de website centrumontwikkelingzevenbergen.nl, nog altijd impressies zijn te vinden waarop de bomen wel staan getekend. ,,Daardoor zijn de inwoners van de gemeente Moerdijk onjuist geïnformeerd over de herinrichting van de Markt.”

Belofte

De gemeente laat via een woordvoerder weten dat die impressies inderdaad achterhaald zijn, en bevestigt dat het ontwerp op nadrukkelijk verzoek van de horeca en de kermis is aangepast. ,,Maar daarover is gewoon gecommuniceerd. In het definitief ontwerp stonden 25 bomen getekend op de Markt, dat worden er nu twee minder. Er is altijd gezegd dat evenementen die vroeger in het centrum werden gehouden, na de herinrichting konden terugkeren. Met deze aanpassing houden we ons aan die belofte.”

Quote Al met al is het centrum van Zevenber­gen na de herinrich­ting dus een stuk groener dan het vroeger was Gemeente Zevenbergen

‘Een stuk groener’