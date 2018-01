Opnieuw verzoek voor aanpak De Dreef tussen Noordhoek en Fijnaart

'Ik hoop in 2018 op een vast contract'

3 januari ROOSENDAAL- Isaac Bahama. Met zo'n naam verwacht je een tropische verrassing. De roots van de 26-jarige Bahama liggen niet in de Caribbean, maar in Afrika. In het kleine land Burundi. Elf jaar geleden kwam hij met zijn familie naar Nederland. Het duurde, onder meer door het leren van Nederlands, lang voordat hij een baan had. Maar sinds een klein jaar werkt de Roosendaler bij DSV.