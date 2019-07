Opnieuw speciale theatervoorstelling bij Fort Sabina

Bourgondisch buffet

De aanvangstijden van de voorstellingen zijn nu nog niet bekend. Geïnteresseerden moeten daarvoor de website fortsabina.nl in de gaten houden. Ook over de entreeprijzen is op dit moment nog niets bekend.

Fort als inspiratiebron

De geschiedenis van Fort Sabina is opnieuw de belangrijkste inspiratiebron voor het toneelstuk. Dat wordt op diverse plaatsen op het complex opgevoerd. De verschillende scènes bieden dus meteen een mooie gelegenheid om wat meer van het fort te zien. Fort Sabina ligt op het grondgebied van Heijningen, op het kruispunt van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Het complex maakt prominent deel uit van de Zuider Waterlinie, en meet maar liefst twaalf hectare. Het is het grootste onderdeel van die Zuider Waterlinie.

Napoleon

Het fort, dat oorspronkelijk De Ruijter heette, werd in 1810 en 1811 in opdracht van Napoleon gebouwd. Het was een belangrijke schakel in de verdedigingslinie, die werd aangelegd na de Engelse inval tijdens de Walcheren-expeditie. Het fort was een vijfkantige toren, omgeven door een gracht. Drie jaar na voltooiing werden de Fransen uit het fort verdreven.