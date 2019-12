Opnames Typisch Moerdijk: ‘Iedereen is lief, vriendelijk en geïnteresseerd’

MOERDIJK - ,,Typerend voor Moerdijk is de gastvrijheid.” Dat vindt Lisa Bom. Zij is een van de medewerkers van BNNVARA die de afgelopen weken in het Moerdijkse reilen en zeilen is gedoken voor Typisch Moerdijk, de nieuwe tv-serie in de reeks van Typisch-series. Zaterdag volgde het team weer een paar van de hoofdpersonen, onder andere op de kerstmarkt.

,,Iedereen hier is lief, vriendelijk en geïnteresseerd”, vindt Bom. ,,Ze schamen zich niet en zijn heerlijk zichzelf. Ik denk dat Typisch Moerdijk een mooie serie wordt. Je kijkt mee in de levens zonder dat de mensen nadenken over hoe ze op beeld overkomen.”

De serie heeft meerdere hoofdpersonen. Jan Cees ter Brugge legt uit hoe hij die gekozen en gevonden heeft. ,,Begin september zijn we begonnen. Heel veel mensen hier hebben een hond. Daarmee gaan ze wandelen door de Appelzak. Dat is echt een ontmoetingsplaats. Daar ben ik heen gegaan om mensen aan te spreken. Wie betekent veel voor het dorp? Jan de kapper, Jos Schalk; dat waren namen die we hoorden. Maar we zijn ook met een vuilniswagen meegegaan en volgen een schoonmaker. Juist dat soort verhalen, van heel gewone mensen, zijn leuk.”

Lekkers uit Hongarije

Zaterdag werden er opnames gemaakt bij de winkel Lekkers Uit Hongarije. ,,En we zijn zo warm ontvangen. We kregen een heerlijk bord eten. Dat gebeurt echt niet overal”, vertelt Ter Brugge. Na de lunch maakt Bom wat opnames in de Hongaarse winkel. Ter Brugge gaat Annie Plooster ophalen. ,,Zij heeft heel veel kerstversiering in huis. Vandaag volgen we haar naar de kerstmarkt.” Videoman Wouter Crusio filmt de vrouw terwijl ze haar huis verlaat en naar de kerstmarkt wandelt waar de muziek door de speakers schalt en het gezellig druk is bij de vele kraampjes.

Een behapbaar plaatsje

Wat was de reden voor de BNNVARA-redactie om te kiezen voor een klein dorp in Brabant? ,,Het is een behapbaar plaatsje met maar 1100 inwoners. Ooit leek het erop dat het hele dorp zou verdwijnen. Zo kregen wij het op de radar. Veel mensen kennen het dorp van naam, mede door het ongeluk dat hier gebeurd is, maar niemand komt hier eigenlijk. Er loopt geen doorgaande weg, het houdt hier op. Je komt hier alleen als je hier echt moet zijn. Dat is het leuke. En mensen kiezen echt voor deze plaats, we hebben ook wat nieuwkomers gesproken. Die kozen voornamelijk voor deze plaats om de goedkope huizen”, vertelt Ter Brugge.

Typisch Moerdijk, verdeeld over twaalf afleveringen, is vanaf 20 januari drie weken lang te zien van maandag tot en met donderdag tussen 19.20 en 19.50 uur op NPO 2.