Oplossing Dierenpark Klundert: zelfde beheerder, nieuw contract

Video Roemenen voetballen bij SC Welberg: ‘Club voelt als familie. Dit zijn vrienden’

11:48 WELBERG - ,,Hee, daar is Chrisje!” Donderdagavond op de kunstgrasmat van voetbalclub Welberg. Cristian Glica (27) is amper het veld opgestoven of hij krijgt de bal al op zijn kanariegele schoenen. De nummer tien van het tweede elftal van SC Welberg jongleert met het ronde speeltje. ,,Hij is de spelmaker van het tweede, een hele goede voetballer. Voetbalvereniging Steenbergen zag hem ook zitten, maar Cristian is bij ons gebleven. Zijn we blij mee.”