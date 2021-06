Opkopers slaan hun slag op camping Bovensluis: ‘Ik heb mijn caravan verkocht, want dit is een verloren zaak’

Omgekomen motorrij­der in Fijnaart is man (21) uit Steenber­gen

25 juni FIJNAART - De motorrijder die donderdagavond is overleden bij een ongeluk in Fijnaart is een 21-jarige man uit Steenbergen. Dat maakt de politie bekend. De man kwam in botsing met een auto. Hij was op pad met een groep motorrijders. Zij werden opgevangen en kregen slachtofferhulp aangeboden.