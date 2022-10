Opkomst en neergang van het Zwammegat: van zestig champignonkwekerijen terug naar twee

Verbouwd Maurits­huis Willemstad is een oester van de geschiede­nis: ‘We krijgen veel complimen­ten’

Het eerste seizoen na de verbouwing van het Mauritshuis in Willemstad nadert. Het aantal bezoekers is toegenomen. En de waardering ook. ,,Bij het weggaan zegt men vaak nog even gedag om complimenten te maken.”

23 oktober