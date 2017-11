Opknappen vestingwerken Willemstad en Klundert kost miljoenen

Alles is in goede staat brengen kost 10 tot 12 miljoen euro, blijkt volgens de Moerdijkse wethouder Eef Schoneveld uit een inventarisatie. ,,Maar moet alles spic en span zijn? Of focussen we op bepaalde onderdelen die de geschiedenis van de verdedigingswerken vertellen? Of gaan we het gefaseerd aanpakken?''

Quote Moet alles spic en span zijn? Of focussen we op bepaalde onderdelen die de geschiedenis van de ver­de­di­gings­wer­ken vertellen? Wethouder Eef Schoneveld

Dit zijn vragen waar de gemeenteraad komend voorjaar een antwoord op moet geven. Dan moet er een notitie liggen waarin staat hoe de gemeente Moerdijk in de toekomst met de verdedigingswerken omgaat, wat voor onderhoud daarbij hoort en wat dat kost. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

De monumentale vestingwerken in Klundert en Willemstad kampen met achterstallig onderhoud. Datzelfde geldt voor de stadswateren, die in onderhoud zijn bij waterschap Brabantse Delta. Afbrokkelend muren, loskomend pleisterwerk, kapotte oevers en beschoeiingen, welig tierend onkruid. Verschillende bezorgde raadsfracties uitten in het verleden al hun zorgen bij het college van B en W. Het oogt niet fraai, maar er spelen soms ook andere problemen, zoals onveilige situaties, stankoverlast en vissterfte.

Restauratie

,,Restauratie en onderhoud kosten erg veel geld. Daarom moeten we met elkaar eerst bepalen wat we precies met de vestingwerken willen'', aldus Schoneveld.

Daarbij spelen ook andere ontwikkelingen een rol, zoals de plannen om de Zuiderwaterlinie beter in beeld te brengen. Tot deze verdedigingslijn tussen Bergen op Zoom en Grave behoort ook de Stelling van Willemstad met de forten Sabina en De Hel. Het Mauritshuis in Willemstad wordt omgevormd tot een informatief bezoekerscentrum over de Zuiderwaterlinie en de Stelling van Willemstad. De komende jaren wordt verder ook flink geïnvesteerd in Fort Sabina. ,,Welk verhaal willen we vertellen met de vestingwerken zodat er een geheel ontstaat dat aantrekkelijk is voor bezoekers.''

Leefbaarheid

Maar niet alleen cultuurhistorische waarde en toeristische potentie spelen een rol, benadrukt het college in de brief aan de raad. ,,Objecten kunnen een bijzondere betekenis hebben, bijvoorbeeld omdat er zich bepaalde gebeurtenissen hebben afgespeeld of omdat ze eenvoudigweg beeldbepalend zijn. Ze zijn daarmee belangrijk voor de leefbaarheid.''