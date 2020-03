Opknappen van vestingwerken in Willemstad en Klundert: het komt er dit jaar niet meer van

KLUNDERT/WILLEMSTAD - Het opknappen van de Stenen Poppen in Klundert en Bastion Groningen in Willemstad als aftrap van het hoognodige herstel van de vestingwerken. Er liggen mooie plannen klaar, maar het werk begint op zijn vroegst pas volgend jaar.

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk. De gemeenteraad moet volgens haar nog een besluit over de twee projecten nemen en daar geld voor vrijmaken. Dat gebeurt in de zomer, de planning is dat het langverwachte werk dan in 2021 kan beginnen.

Achterstallig onderhoud

De vestingwerken in Willemstad en Klundert kampen met achterstallig onderhoud. Ook de stadswateren verkeren in niet al te beste staat. Er wordt al jaren geklaagd, ook door de politiek. Wethouder Eef Schoneveld schatte eerder dat alles opknappen meer dan tien miljoen euro kost. Daarom gebeurt het gefaseerd en wordt begonnen met twee ‘blikvangers’, die onder meer in overleg met de stadstafels zijn gekozen.

Zichtbaar aan restauratie toe

In Klundert gaat het om het opknappen van De Stenen Poppen. Deze verdedigingstorentjes bovenop een gemetselde dam uit 1583 waren gebouwd om te voorkomen dat de vijand eroverheen klom. Ook de spitse rand moest dat ontmoedigen. Het oude verdedigingswerk is zichtbaar aan restauratie toe. Het is ook de bedoeling om de omgeving te herinrichten, bijvoorbeeld met de aanleg van een wandelpad en een platform om foto's te maken.

Bastion meer in spotlights

Quote Hoe eerder hoe liever, maar ik snap dat er tijd nodig is om geld te vinden Johan Schot, De Willemstad In Willemstad gaat het op het opknappen en herinrichten van het Bastion Groningen. Dat moet de ‘militaire’ uitstraling van weleer krijgen. Het moet ook beter toegankelijk worden een aantrekkelijker om te verblijven. En het idee is bijvoorbeeld om het centrale plein geschikt te maken voor kleine evenementen. Op die manier moet het nu wat verscholen bastion meer in de spotlights komen.

Het zijn klussen die dus nog wel even op zich laten wachten. ,,Hoe eerder hoe liever, maar ik snap dat er tijd nodig is om geld te vinden”, zegt Johan Schot van heemkundekring De Willemstad, die bij de plannen voor het bastion is betrokken. Hij hoopt vooral dat het plan tot uitvoer komt. ,,Want dit zorgt echt voor een kwaliteitsverbetering.”

Baggeren ligt stil

Het onderhoud van de watergangen is een samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta en de gemeente. Het schap voert de baggerwerkzaamheden uit waarbij ook het onderhoud en hoognodige verbetering van de beschoeiingen moet worden meegenomen. Het baggeren ligt nog altijd stil vanwege de PFAS-problematiek.