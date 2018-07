Opknapbeurt Moerdijkse vestingstadjes kan eindelijk beginnen

WILLEMSTAD/KLUNDERT - De gemeente Moerdijk kan beginnen aan de langverwachte opknapbeurt van de vestingwerken in Willemstad en Klundert. In Willemstad krijgt Bastion Groningen prioriteit, in Klundert de Stenen Poppen. In deze laatste plaats komt verder een onderzoek naar de mogelijkheid om op de stadswateren bootjes te laten varen.