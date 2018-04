Opkikker uit Zevenbergen voor Stichting Opkikker

Dat geld komt van de 6-jarige Tenley uit Zevenbergen en haar klasgenootjes uit groep 3 van basisschool De Boemerang. Zij zamelden lege flessen in en leverden die woensdagmiddag in bij de AH . Dick van Etten van de supermarkt vond het zo'n mooi goed doel dat hij besloot de 75 euro aan statiegeld te verdubbelen, zodat Stichting Opkikker 150 euro mag bijschrijven.

Fotoshoot

Tenley is langdurig ziek. ,,Ze heeft een darmziekte'', vertelt haar moeder Annabelle. Pedagogisch medewerkers van het ziekenhuis droegen haar voor bij Opkikker, een stichting die gezinnen met een langdurig ziek kind een leuke verrassende dag bezorgt. Het gezin genoot in november vorig jaar van een onvergetelijke Opkikkerdag in De Eemhof. Zwemmen, ritje in een koets, rondrijden in een limousine, een klimmuur, het kon niet op. Tenley vond de fotoshoot het allerleukste. ,,Ik wil later model worden.''