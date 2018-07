Ophalen gft in Zevenbergen blijft deze zomer 1 x per 2 weken. Ondanks hitte

ZEVENBERGEN - Het ophalen van gft-afval in de gemeente Moerdijk zal in elk geval dit jaar nog eens per twee weken geschieden. Of, en zo ja wanneer de gemeenteraad tegemoetkomt aan de wens van veel bewoners om weer terug te gaan naar eens per week, wordt pas na de zomervakantie besloten.

Dat heeft verantwoordelijk wethouder Jack van Dorst meegedeeld. ,,Vaker ophalen kost geld. Daarover moet de gemeenteraad een besluit nemen. Zodat we - mocht de raad aanpassingen willen - die verandering al volgend jaar door kunnen voeren."

Hij is zich er wel van bewust dat een groot aantal bewoners de wijziging nu al doorgevoerd hadden gezien, omdat de aanblijvend hoge zomertemperaturen meer ongedierte- en stankoverlast dan gewoonlijk met zich meebrengen: ,,Daarom heb ik besloten dat we de evaluatie van het inzamelsysteem vervroegen. Niet eind dit jaar, maar al in ... staat het op de agenda."

Voor Daniëlle Dillewaard, die zegt namens meer bewoners in de gemeente te spreken, is dat niet voldoende. ,,De overlast van vliegen en dergelijke is bij ons al deze hele zomer enorm. Maar ik heb intussen mijn verwachtingen al bijgesteld. Ik had niet anders verwacht."

Dillewaard heeft zelf aangeklopt bij de gemeente en bij afvalbedrijf Renewi met haar klachten en de vraag om een oplossing. Tot dusver zonder resultaat. ,,De gemeente schermt met van alles: 'dit is een trial' en 'de afvalverwerker wil het niet'. Ik heb de afvalwerker zelf gebeld en die zegt dat het wél kan. "

De gemeente Etten-Leur is intussen, op verzoek van bewoners, wel weer teruggegaan naar het wekelijks ophalen van gft-afval. De gemeente Breda, die precies hetzelfde inzamelsysteem heeft als Moerdijk, maakte vorige week bekend per 2019 weer wekelijks gft op te halen in de zomermaanden.