Openluchtspektakel ‘Oorlogswinter, de musical’ actueler dan ooit: ‘Verlangen naar wereld zonder oorlog’

FIJNAART - Het is na twee coronajaren maar de vraag of je iedereen weer even enthousiast op de been kunt brengen. Maar dat blijkt geen enkel probleem bij Oorlogswinter, de musical , verzekert regisseur Jan Willem van Bodegom. ,,Ik heb nu al medelijden met de mensen die dit spektakel gaan missen.”

Vijftig spelers, vijftig muzikanten, vijftig vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Muziekvereniging Oranjevaan en Stichting Cultuur Fijnaart hebben vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei heel wat in petto met Oorlogswinter, de musical.

Dorp nabouwen

Voor het stuk, gebaseerd op het boek Jan Terlouw, verrijst op het evenemententerrein Fijnaart een deel van het fictieve dorp De Vlank. Er komen drie overdekte tribunes die per voorstelling plaats bieden aan duizend toeschouwers. Voor een natje en een droogje kunnen zij terecht op een overdekt horecaplein. ,,Op het plein staan ook The Dutch Polar Bears en heemkundekring Fijnaart en Heijningen is er met informatie over de Tweede Wereldoorlog. We zijn nog bezig met een spectaculaire publiekstrekker.”

Quote Het mooie is wel dat Terlouw Oorlogswin­ter in 1972 schreef, precies vijftig jaar geleden. Een bijzonder cadeau, dus Jan Willem van Bodegom, regisseur Oorlogswinter, de musical De voorbereidingen begonnen al in 20019. Het leek Van Bodegom leuk om er in 2020 75 jaar bevrijding mee te vieren. Maar corona gooide roet in het eten. ,,Het mooie is wel dat Terlouw Oorlogswinter in 1972 schreef, precies vijftig jaar geleden. Een bijzonder cadeau, dus.”

Echte paardenkoets

De productie leent zich uitstekend voor uitvoeringen in de openlucht, zegt de regisseur. ,,Het verhaal komt daar nog beter tot zijn recht. We bouwen dus een deel van het dorp na, met ook een plein. Daarnaast kunnen we echte oorlogsvoertuigen laten opkomen. En niet te vergeten een echte paardenkoets, die een belangrijke rol in het stuk heeft. Zoiets zou in bijvoorbeeld theater De Kring onmogelijk zijn.”

Quote Jan Terlouw schreef vijftig jaar geleden al dat er sinds de Tweede Wereldoor­log altijd ergens in de wereld wordt gevochten. Jammer genoeg is dat nog steeds niet anders Jan Willem van Bodegom De musical werd door corona verschillende keren uitgesteld, maar staat nu dus voor medio mei op de rol. ,,Natuurlijk is het maar afwachten of alle vrijwilligers na zo’n lange tijd nog gemotiveerd zijn. Maar het enthousiasme is nog even groot. We hebben er allemaal ontzettend veel zin in.”

Oorlog in Oekraïne

Helaas moet Van Bodegom constateren dat het thema van Oorlogswinter weer actueel is door de oorlog in Oekraïne. Het leidt niet tot aanpassingen van het stuk. ,,Dit ligt gevoelig, dat snappen we heel goed. Maar we willen laten hoe hoe in de oorlog is geweest. Het fusilleren van de burgemeester kun je er niet uithalen, want dan verdwijnt een essentieel onderdeel van het stuk. Maar het is niet zo dat dat we dit soort handelingen pontificaal in beeld brengen.”

Spannend en aangrijpend

Bovendien, vervolgt Van Bodegom, is het boek van Jan Terlouw een grote oproep tot vrede. ,,Oorlogswinter, de musical, is spannend, maar ook aangrijpend. Het gaat over keuzes waar je voor komt te staan, over vertrouwen en wantrouwen, over volwassen worden en er is plaats voor de liefde. Het laat een groot verlangen zien naar een wereld zonder oorlog. Jan Terlouw schreef vijftig jaar geleden al dat er sinds de Tweede Wereldoorlog altijd ergens in de wereld wordt gevochten. Jammer genoeg is dat nog steeds niet anders.”

Kaarten zijn te verkrijgen via www.oorlogswinterfijnaart.nl.