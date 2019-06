Opening nieuw dorpshart nabij: nieuw elan voor Moerdijk

Soufiane Touzani

Onheilspellend

De toekomst van Moerdijk was met het oog op de oprukkende industrie en de enorme brand bij Chemie-Pack even ongewis. ,,Vijf jaar geleden kopte een landelijk dagblad nog onheilspellend ‘Heeft het dorp Moerdijk wel toekomst?’. VVD-coryfee Ed Nijpels adviseerde zelfs in gesprek te gaan met de inwoners over wel of niet opheffen van het dorp. En ruim de helft van de inwoners gaf in een onderzoek aan weg te willen. Maar nu waait er echter een totaal andere wind door Moerdijk”, aldus de gemeente in een persbericht.