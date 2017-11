Opengraven haven Zevenbergen: wisselende reacties op weekmarkt

Van Tetering is de bouwer van de maquette van het centrumplan en Roks is gemeentemedewerker. De maquette staat in het informatiecentrum in het centrum van Zevenbergen. Iedere donderdag, als het weekmarkt is in het centrum van Zevenbergen, bezoeken gemiddeld circa 30 mensen het informatiecentrum.

Positief gestemd

Volgens Van Tetering en Roks is het gros van deze bezoekers ook positief gestemd over het opengraven van de haven. Maar hoe diep wordt het straks met de aangekondigde verhoging van de havenbodem met maximaal een halve meter? “Toch nog twee meter?” vraagt Roks aan zijn collega. “In elk geval diep genoeg om jachten en sloepen te ontvangen”, reageert Van Tetering maar ook hij blijft het precieze antwoord vandaag schuldig.

Door alle twijfels en onzekerheden hangt op de wekelijkse markt een deken van pessimisme. Het drijft een gepensioneerde die koste wat kost anoniem wil blijven tot woede. “Miljoenen kost dit gedoe, maar inmiddels kan deze voedselbank-klant amper drie maal per dag eten.”

Vaarroute

Anderen hebben het gevoel dat hen een kat in de zak is verkocht. “Toen bekend werd dat de vaarroute niet doorliep naar de Mark, was ik er al klaar mee”, concludeert Sandra die jarenlang voor het jachtcentrum Dintelmond werkzaam was. “Jachten van pakweg 1.5 ton komen straks echt niet van het Hollandsch Diep via de Roode Vaart naar een haven waar ze niet door kunnen varen en amper kunnen keren.”

Kraamhouder Loek Bertels klinkt ronduit cynisch. “Voor mijn part stellen ze het tot 2099 uit”, aldus de 74-jarige Gouwenaar die 41 jaar op de Zevenbergse weekmarkt staat. “Tijdens de bouw worden we tijdelijke verplaatst naar het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Dan keldert vanwege het gebrek aan de loop gegarandeerd mijn omzet en daarmee wordt onze toekomst in Zevenbergen erg ongewis.”

Collega Julian Wey bestiert sinds vorig jaar ook een groente- en fruitwinkel aan de Noordhaven. “Het uitstel komt mij goed uit”, vertelt hij. “Met die bouwput straks voor de deur mis ik de loop van impuls-kopers. Van die klanten moeten we het juist hebben.”

Maar velen delen de conclusie van kraamhouder Anke Riedeman. “Het resultaat zal straks best mooi zijn maar de weg er naar toe is ronduit funest”, zegt ze. Het gebeuren gaat vaste marktklant Marlies Popta aan het hart. Ze zegt: ”Waarom houden we het niet zoals het is? Je kunt nu bovendien makkelijk van de Noord- naar de Zuidhaven lopen. Straks moeten we via bruggen omlopen.”

