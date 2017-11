Opengraven haven Zevenbergen wil maar niet vlotten

,,We halen eind 2018 niet meer, het wordt sowieso 2019'', zegt wethouder Thomas Zwiers nu de aanbestedingstermijn opnieuw is verlengd omdat er nog steeds geen aannemer is gevonden die het graafwerk wil gaan doen.

Minder graafwerk

Om het werk alsnog te kunnen gunnen, zijn de voorwaarden aangepast, meldt het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Er komt meer geld beschikbaar. Ook is minder graafwerk nodig waardoor de klus goedkoper uitpakt: de havenbodem wordt met maximaal een halve meter verhoogd.

Volledig scherm Demping van de haven in Zevenbergen in 1970. Foto Regionaal Archief West-Brabant

De aanpassingen zijn volgens Zwiers afgesproken met de andere partijen die erbij betrokken zijn: de provincies Noord-Brabant en Zeeland en waterschap Brabantse Delta (de zogeheten SOK-partners). Het open graven van de haven in Zevenbergen is onderdeel van het doortrekken van de Roode Vaart, bedoeld om meer zoet water naar West-Brabant te vervoeren. De landbouw heeft daar behoefte aan, onder meer vanwege de verzilting van het Volkerak-Zoommeer.

De Europese aanbesteding had medio dit jaar moeten worden afgerond, maar werd uitgesteld naar november. Ook deze maand komt het dus niet rond. In de brief aan de raad zegt het college te verwachten dat het werk voor Kerstmis kan worden gegund. ,,Ik vertrouw erop dat het door de aanpassingen goed komt'', aldus Zwiers. ,,Ik hoop dat we medio 2018 kunnen gaan graven.'' In de brief zegt het college over het afronden van het werk: 'uiterlijk eind 2019.'

De SOK-partners stelden eerder een budget voor het werk vast. Het aanbestedingsbedrag zat daar echter onder. ,,We verhogen het bedrag, maar blijven binnen het budget'', zegt Zwiers.

Damwanden

Volgens hem is uit overleg met aannemers gebleken dat het niet nodig is zo diep te graven als de gemeente dacht. De havenbodem wordt vijftig centimeter minder diep. Dat scheelt niet alleen graafwerk, er zijn ook minder dikke damwanden nodig en is er minder kans dat er bommen moeten worden geruimd die in de Tweede Wereldoorlog niet tot ontploffing zijn gekomen. Het onderzoek naar de aanwezigheid van blindgangers loopt nog.

Een minder diepe haven is geen belemmering voor de doorvoer van zoet water en ook niet voor de recreatieve mogelijkheden. ,,Het minst diepe punt is straks twee meter, er kunnen dus gewoon bootjes komen.''

Risico's

CDA-fractievoorzitter Désirée Brummans is daar echter niet gerust op, meldt ze in een brief aan het college van B en W. ,,Wat zijn de consequenties voor de beoogde doorvaarbaarheid?'' Ook informeert ze naar de financiële risico's van de aanpassingen.