Open Tuinendag Moerdijk: 'We halen energie en geluk uit onze tuin’

LANGEWEG/KLUNDERT - Wethouder Desirée Brummans bezocht zaterdag op de Open Tuinendag in de gemeente Moerdijk twee tuinen van particulieren. De tuin van familie Van der Made in Langeweg en die van familie Posthumus in Klundert. De conclusie die Brummans trok: jongere mensen moeten meer met groen en tuinieren bezig zijn. ,,Groen maakt gelukkig."

Dat vinden Ad en Anny van der Made ook, met hun riante tuin waar Hampshire Down-schapen grazen. Ook beschikken ze over een kleine wijngaard en een zelfgegraven wijnkelder. ,,Alles wat hier staat, is zelfgebouwd", vertelt Ad trots. ,,We onderhouden het ook zelf. Het valt wel mee. Op maandagavond biljart ik, want dan heb ik een keer vrij van het werken in de tuin", zegt hij lachend. ,,Nee, hoor. Maar er moet elke dag iets in de tuin gedaan worden. Ik maai het gras, mijn vrouw knipt de hagen. Elke dag hebben we wel twee of drie karren vol met gras en gesnoeide bladeren."

Interesse neemt af

Hun tuin stellen ze zo'n tien tot twaalf keer per jaar open voor publiek. De interesse neemt af, merken ze. ,,De leden van tuinclubs worden steeds ouder en jongeren lijken er geen interesse in te hebben", vertelt Anny. ,,Laatst kwam er een mevrouw van 85 jaar. Die viel in slaap toen ze buiten op een stoel ging zitten."

Wethouder Brummans wil dan ook een beroep doen op jonge mensen. ,,Straat je tuin niet zo dicht", adviseert ze iedereen. ,,We bouwen veel nieuwbouwwijken waarin dat vaak gebeurt. Ik snap het wel, omdat jonge mensen druk zijn met zoveel andere dingen. Maar bloemen en planten zijn zo belangrijk. Het verkoelt, is goed voor het milieu en de insecten en groen maakt gelukkig."

Bij Coby en Meint Posthumus in de tuin groeien er wel 600 verschillende bloemen, planten en bomen. Fruitbomen zijn Coby's grote passie. Bijzondere vruchten als kiwibessen, maar ook het bekende fruit zoals appels, peren en vijgen groeien in de tuin, waar het ook stikt van de beestjes en insecten. Van de vruchten maakt en verkoopt ze potten jam, gedroogd fruit en siroop. Alle tijd die ze hebben, stopt het stel in het onderhouden van hun tuin. ,,Ik heb ME, dat is een vermoeidheidsziekte", vertelt Coby. ,,En mijn man heeft een paar jaar geleden leukemie gehad. Daarom liggen we 's middags liggen we altijd plat, maar we halen energie en geluk uit onze tuin."

Achttien jaar geleden deden ze mee aan de eerste Open Tuinendag. ,,Omdat we het al zo lang doen, hebben we een vast clubje dat langskomt. Als je het tuiniervirus eenmaal hebt, ben je met niks anders bezig."