Open Schuur biedt kijkje in de wereld van het theater in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Toen de initiatiefnemers van theaterorganisatie Stoffer & Blik hun eerste kindervoorstelling op de planken zetten, hadden ze niet durven dromen dat er veertig jaar later een geolied theaterbedrijf zou staan. Op zondag 25 september verzorgen de vrijwilligers een blik achter de schermen in Open Schuur.

In 1982 besloten Hans Boot, Annemiek van Exsel, Adrie Beljaars en Jan Dekkers en Henk Hendrikx dat er een kindertheater moest komen. Het jaar daarna was de première in een zaaltje bij sporthal de Molenberg. ,,In het begin speelden we voor scholen, maar vanaf het tweede jaar kwam er belangstelling bij theaters en instellingen voor verstandelijk beperkten", vertelt Henk Hendrikx.

Succes

Met gemiddeld vijftig voorstellingen per jaar was het succes groot. Werk en tijdgebrek maakten na twaalf jaar een einde aan de kindershows van de clowns Stoffer Henk) en Blik (Hans), maar de stichting ging verder met het verzorgen van voorstellingen in het Zoldertheater in Klundert in 1989. Hans Boot begon nieuwe kindertheatergroepen als Ikke en Jijtje en Pi en Pau. Henk Hendrikx deed regie en Impro theater, Tiener Improvisatie Theater, Kindertheater en Stof.

Zo groeide de stichting steeds verder uit. ,,Het optreden van de blinde cabaretier Vincent Bijlo was meteen een groot succes. We kregen een onmogelijke 225 mensen in het zaaltje.”

Quote Het optreden van cabaretier Vincent Bijlo was meteen een groot succes Henk Hendrikx , Theater de Schuur

Vincent Bijlo

Het impresariaat van Bijlo vraagt meer voorstellingen te organiseren. Zo ontstaat Plumeau in 1990. En ook Blikvanger ontstaat in dat jaar na de viering van Zevenbergen 700, een zelfstandige groep die grime en schmink doet voor de theatergroepen die optreden in De Schuur. ,,Zij verzorgen ook grimecursussen aan volwassenen en kinderen en zullen op 25 september laten zien wat ze in huis hebben.”

Blikvanger biedt ook schminkende handen bij carnaval en bij voorstellingen in de regio en verzorgt cursussen. Natuurlijk zijn de opmaakkunsten van de groep ook te zien tijdens de Open Havendagen komend weekend.

Cultuurprijs

Sinds 1991 is De Schuur in Zevenbergen de basis van de stichting die ook Bezemkast, organisatie van concerten, en een kindertheatergroep omvat. Er is een professioneel lichtbedrijf uit voortgekomen. ,,Twee jaar geleden kregen we de Cultuurprijs van de gemeente Moerdijk", vertelt Henk niet zonder trots.

Waarom bekende cabaretiers als Marc-Marie Huijbregts en Jochem Meijer in De Schuur hun carrière mede hebben vormgegeven, demonstreren de vele vrijwilligers op 25 september tussen 13.00 en 17.00 uur. Professionalisme en ambitieuze amateurs gaan hier creatief hand in hand. Het programma is te zien op de website van Open Schuur.