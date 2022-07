Open havendag Moerdijk terug van weggeweest: ‘We willen ons terrein graag in de picture zetten’

Havenbedrijf Moerdijk houdt die dag voor het eerst in vier jaar weer een open havendag. Tal van bedrijven hebben hun medewerking toegezegd, waaronder Shell Moerdijk. ,,We zijn druk met de voorbereidingen”, zegt Christ-Jan van Dongen van Port of Moerdijk.

3500

De laatste open dag, in 2018, trok 3500 bezoekers en was daarmee volgens het havenbedrijf een groot succes. Het was de bedoeling om in 2020 weer een open huis te houden, maar dat ging door de coronacrisis niet door. Ook vorig jaar kon het evenement door alle beperkingen niet plaatsvinden.

,,Maar we pakken het nu graag weer op. Het is een mooie manier om onze haven en de bedrijven in de picture te zetten. Dit is een plek waar veel mensen niet zo vaak komen. Een leuk uitje voor heel het gezin”, aldus Van Dongen.

Pendelbussen

Het havenbedrijf kiest voor dezelfde opzet als vier jaar geleden. Centraal punt is Ritchie Bros. Auctioneers aan de Mark S. Clarkelaan. Daar presenteren verschillende bedrijven zich en is van alles te doen. Vanaf dit veilinghuis rijden pendelbussen naar deelnemende bedrijven op het industrieterrein. ,,Er zijn bussen die verschillende ondernemingen aandoen, maar we hebben ook rechtstreekse lijnen naar grote bedrijven zoals Shell.”

Quote Dit is een plek waar veel mensen niet zo vaak komen. Een leuk uitje voor heel het gezin Christ-Jan van Dongen, Havenbedrijf Moerdijk Ook zijn er weer rondvaarten. ,,Zo kunnen bezoekers de bedrijven vanaf het water bekijken.”

Tekort aan mensen

De vorige keer deden meer dan dertig bedrijven en organisaties mee aan de open havendag. Van Dongen rekent weer op flink wat deelnemers. ,,Veel bedrijven presenteren zich graag. Niet alleen omdat ze willen laten zien wat ze doen, maar bijvoorbeeld ook om mensen te interesseren voor een baan. Want het tekort aan mensen speelt momenteel heel erg.”

Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Er zitten ongeveer vierhonderd bedrijven, samen goed voor 17.000 directe en indirecte banen. ,,Onze haven is een belangrijke economische motor.”