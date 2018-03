Opbrengst Ondernemersgala Moerdijk naar slachtoffers tyfoon Yolanda

Ondernemers kunnen een tafel of een aantal stoelen kopen voor deze avond, die dus plaatsvindt in de omgebouwde voormalige rooms-katholieke kerk in Klundert. ,,Het gala is een unieke gelegenheid voor ondernemers uit Moerdijk om bestaande of nieuwe relaties een onvergetelijke avond te bezorgen. Onder het genot van culinaire hoogstandjes op één van de mooiste plekken in de gemeente Moerdijk'', zegt Frank van Kuijck, voorzitter van het gala.