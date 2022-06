Op zevenmijlslaarzen door de geschiedenis: in de canonkamer leer je straks alles over Fort Sabina

Eindelijk baggeraars aan de gang: ‘Verder uitstel kan eigenlijk niet meer, want er komt steeds meer bagger bij’

ZEVENBERGEN - Tot vreugde van sportvissers zijn dan eindelijk baggeraars aan het werk in de gemeente Moerdijk. Eerst komt Zevenbergen aan de beurt, daarna volgen watergangen in Klundert en Willemstad. Bij hoge uitzondering begint het omvangrijke karwei in het broedseizoen.

21 juni