Op Solar Safari bij Shell Moerdijk

Zwinkels is trots op het resultaat. ,,Met dit zonnepark kunnen we ter vergelijking negenduizend huishoudens van stroom voorzien.” Hij zegt expres ter vergelijking, want Shell Moerdijk gaat de opgewekte energie zelf gebruiken. Het zonnepark voorziet in drie tot vier procent van de energiebehoefte van de chemiereus in Moerdijk ,,Dus het is echt nog maar een begin”, vult Zwinkels aan.