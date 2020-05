Op Noordhoek geen feest zonder Elly en haar EHBO-koffer

Niek (10) uit Willemstad: ‘Ik weet wat Dodenher­den­king is’

4 mei WILLEMSTAD - ,,Gedichten maken is niet mijn sterkste kant, maar gedichten voorlezen doe ik graag.” De 10-jarige Niek Neve uit Willemstad is er best trots op. Hij en klasgenote Sarah van Laar hebben vorige week in een vrijwel lege Koepelkerk ieder een gedicht voorgelezen in het kader van Dodenherdenking.