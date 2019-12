Op naar de haven in Zevenbergen: terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Leerlingen Markland College schrikken: ‘Mijn moeder is omgekomen bij een verkeerson­ge­luk’

17 december ZEVENBERGEN - ,,Mijn moeder is omgekomen bij een verkeersongeluk", deelt Mirthe Smit met haar klasgenoten van VWO3 van het Markland College in Zevenbergen. En dan vallen de derdeklassers in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis in Zevenbergen even stil.