‘Op naar de duizendste mbo-praktijkverklaring!’

Trots op de uitreiking van het honderdste mbo-praktijkverklaring?

,,Heel trots. Trots op de leerlingen, trots op de medewerkers met wie we dit voor elkaar hebben gekregen en trots op de tweehonderd praktijkbegeleiders die we hebben opgeleid."

Wat is een mbo-praktijkverklaring?

,,Het is een officiële bevestiging van iemands werkvaardigheden in de praktijk. Denk aan een timmerman die gevraagd wordt een bankje te maken. Zijn takenpakket omvat dan het aannemen van een opdracht, het uittekenen van een bouwplan, de voorbereiding, het uitmeten en het timmeren zelf."

,,Wij begeleiden mensen die misschien geen bouwtekening kunnen lezen, maar wel heel goed een bankje in elkaar kunnen zetten. Wij zeggen dan: kijk niet naar wat iemand niet kan, maar kijk naar de dingen die iemand juist heel erg goed kan. Daar hangen we een waardering aan, ondertekend door de werkgever, en mbo-erkend door Marlijn Academie."

,,De praktijkverklaring kan ook een instrument om juist nu, in crisistijd, het cv op te poetsen van mensen die hun baan dreigen te verliezen. En je kunt bijvoorbeeld ook denken aan statushouders die het gewenste werkniveau in de praktijk al laten zien, maar de taal nog onvoldoende machtig zijn om een mbo-opleiding te volgen."

Ik las ergens dat jullie het oude meester-gezelprincipe in ere willen herstellen.

,,Voor veel beroepen is geen specifieke mbo-opleiding. En andersom bereidt het mbo niet altijd, en zeker niet voor iedereen, voldoende voor op het werk in de praktijk. En dat is de plek waar je een vak echt leert. Ik zou wensen dat het mbo en de mbo-praktijkverklaring straks weer hét instrument is dat de wereld van zorg en activering, onderwijs en ondernemers verbindt."

,,Om dit te bereiken hebben we juist de begeleiders en werkgevers in de klas gezet. Inmiddels hebben we op deze manier al tweehonderd praktijkbegeleiders opgeleid. Zo maken we de werkgever betrokken bij de ontwikkeling van de leerling. De werkgever glundert bij de uitreiking van de praktijkverklaring vaak net zo hard als de medewerker."

Zijn er veel mensen die hier iets aan kunnen hebben?

,,Een op de vijf Nederlanders heeft om welke reden dan ook nooit een mbo-2 diploma behaald. Terwijl ze door gewoon te gaan werken wel heel goed zijn geworden in wat ze doen. Voor sommigen geldt dat ze nooit hebben 'leren leren' en om die reden op school niet succesvol waren. Daarnaast zijn er mensen die vanwege een beperking de schoolse setting van een reguliere mbo-opleiding niet aankunnen."

En dit begon allemaal bij uw dochter Carmen?

,,Carmen is mijn grote leermeester. Ze heeft een bijzondere vorm van niet-zichtbare epilepsie. Vanaf haar zevende werd ze steeds stiller, vaak misselijk, hoesten, buikpijn. Het was een lange zoektocht voordat men ontdekte dat het epilepsie was. Een hersenoperatie in 2010 heeft de achteruitgang stilgelegd, en hierdoor is ze weer de gelukkige, vrolijke Carmen die ze in haar vroege jaren ook was. Hoewel ze alles van voor haar achtste jaar nog feilloos weet, heeft ze nu veel herhaling nodig."

,,Het vso (voortgezet speciaal onderwijs - MS) begeleidt jongeren tot hun achttiende en laat hen daarna los. Ik vond, en vind, het niet oké dat Carmen tot aan haar zevenenzestigste vast zou moeten zitten aan hetzelfde werk, zonder enige vorm van perspectief. Participeren is geen plicht, het is een recht."

U geeft ook nog steeds leiderschapstrainingen aan managers en directeuren. Ben u dit anders gaan doen sinds u met deze mbo-doelgroep bent gaan werken?

,,Om eerlijk te zijn; ik zie het verschil niet zo. De directeuren of managers, zijn op een bepaalde manier net zulke snotneuzen als de jongens en meiden hier. Iedereen heeft zijn of haar beperkingen. Die heb jij, die heb ik. En als je zegt 'ik heb geen beperking', dan is dat de jouwe."

Is er nog tijd genoeg over voor gezin en hobby's?

,,Ik ben in mijn werk dezelfde persoon als privé. Werk en hobby's lopen dus nogal door elkaar. Overdag zie ik Carmen aan het werk op de leerhoeve. En 's avonds kijken we als gezin steevast samen naar Goede Tijden Slechte Tijden, spelen we een potje yahtzee , facetimen we met oma, gaan we even zwemmen of doen we iets anders wat we leuk vinden. Samen eten koken en met zijn vijven op de bank een film of een serie kijken vind ik heerlijk. Voor mij zijn het onwijs belangrijke familiemomentjes. Maar daarna kan ik ook zomaar tot twee uur 's nachts nog aan het werk zijn."

U lijkt zelf bijna te schrikken van die laatste zin...

,,Ja, ik vind dat zo vreselijk klinken, midden in de nacht nog met je werk bezig te zijn. Alsof er niks anders bestaat. Maar voor mij werkt het."

Waar ligt uw ambitie?

,,Op naar de duizendste mbo-praktijkverklaring natuurlijk. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Mijn droom is daarbij dat er in de toekomst geen enkele gewone dagbesteding meer is. Enkel nog oefen-, werk- en leerplekken als opstap naar maatschappelijke participatie."