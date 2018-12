Op naar de 10 mensen met een beperking die werken het Zevenbergse gemeentehuis

ZEVENBERGEN - Dit jaar hebben vier mensen met een beperking en woonachtig in de gemeente Moerdijk een betaalde baan gekregen in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Dat zijn er vier tot zes minder dan de in februari uitgesproken ambitie van de gemeenteraad, maar toch is wethouder Thomas Zwiers tevreden. ,,Ik verwacht dat we in 2019 op tien uitkomen.”

Vertraging

De reden voor de vertraging moet gevonden worden in het gegeven dat er niet voldoende kandidaten gevonden konden worden die voldeden aan alle drie de vastgestelde voorwaarden. ,,De gestelde regels bleken te strak', aldus Zwiers. Daarom besloot het college een maand geleden om de voorwaarde ‘kandidaat heeft een uitkering in het kader van de participatie-wet te laten vallen als harde eis voor deelname aan het project banen-afspraak. De voorwaarden dat de kandidaat woont in de gemeente Moerdijk en geregistreerd is in het doelgroepregister, blijven bestaan.

Quote Het is heel makkelijk om te zeggen: we nemen tien mensen aan, maar je moet een goeie match weten te maken Thomas Zwiers, wethouder gemeente Moerdijk

Het proces verloopt heel weloverwogen, zegt Zwiers. ,,Het is heel makkelijk om te zeggen: we nemen tien mensen aan, maar het is van groot belang dat je een goeie match weet te maken en dat we een goed beeld krijgen van wat ze vooral wel, maar ook niet kunnen. Op grond daarvan wordt gekeken hoe ze kunnen passen in onze organisatie."

Kruiwagen

De vier aangenomen krachten hebben een contract van maximaal een jaar. Dat kan met nog een jaar verlengd worden. Zwiers: ,,Het is bedoeld als een kruiwagen naar een vaste werkplek. Tijdens de werkzaamheden gaan we gezamenlijk de arbeidsmarkt verder verkennen. Maar er is ook een mogelijkheid dat ze binnen de gemeente blijven werken, als het van beide kanten klikt en er voldoende werk is."

Inspirerend

Kwartiermaker René van Liesdonk vindt het proces ‘hartstikke inspirerend’. ,,We slaan heel zorgvuldig een brug tussen wat ze wel en niet kunnen. Zo werkt er nu iemand met een vorm van autisme op de repo-afdeling, waar veel precisie bij nodig is. Hij is daar helemaal op zijn plek.”

Ambitie

Dat de ambitie pas in 2019 wordt gehaald, vindt hij niet erg. ,,Zorgvuldigheid staat op de eerste plaats. We hebben nu tien serieuze profielen voor tien kandidaten. Dit gaat gewoon lukken in 2019.”

