‘Op- en afritten A17 moeten veiliger’, zegt Peggy Kakebeeke van Euro-Rijn

moerdijkse ambitieMOERDIJK - In de logistiek is het keihard werken en supersnel schakelen. Haar hele leven al werkt Peggy Kakebeeke in de branche en ook als eindverantwoordelijke bij Euro-Rijn XL Logistics B.V. is ze gewend aan een grote dynamiek.

Euro-Rijn heeft 90 mensen in vaste dienst en afhankelijk van de dag 150 tot 250 flexibele krachten om per week zo’n 500 containers uit te laden die in haven van Moerdijk aankomen. Containers vol non-food producten ‘voor een supermarkt die zijn naam niet genoemd wil hebben’.

Die containers die moeten worden gepalletiseerd oftewel de inhoud uitgepakt en vervolgens opnieuw in dozen verpakt om naar distributiecentra in de noordelijke helft van Europa gebracht te worden. ,,Er zijn dus ontzettend veel transportbewegingen, ook bij bedrijven als A2B, MCT en VDH. Onze containers komen via het water, en gaan in twintig procent van de gevallen ook weer weg via het water. Maar als er urgentie is, wordt het de vrachtwagen, die is het snelst.”

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft sinds kort een afdeling voor Brabants tweede grootste industriegebied: Moerdijk. In een serie van vier verhalen lichten enkele kartrekkers de gezamenlijke ambities van de ondernemers toe. Vandaag Peggy Kakebeeke, general manager van logistieke dienstverlener Euro-Rijn XL Logistics B.V., over bereikbaarheid.

De dagelijkse hectiek van Peggy Kakebeeke staat bijna haaks op de traagheid waarmee de lobby-processen vanuit VNO verlopen. ,,Haha, ja bij dat soort dingen duurt alles jaren, terwijl wij per uur schakelen en aanpassen. Dat moet overigens in de logistiek en transportwereld, want de marges zijn klein. Er moet heel efficiënt gewerkt worden, anders overleef je niet. Tijdens de lockdown was het een gekkenhuis hier. Tuinmeubilair, paddle boards, niet aan te slepen.”'

Betere bereikbaarheid

Terug naar de Ondernemersagenda van de nieuwe VNO-afdeling met als prio 1: betere bereikbaarheid. De duizenden mensen die op het industrieterrein werken, komen vrijwel allemaal met de auto en dat leidt op de A17 al ver vóór de op- en afritten vaak tot files omdat ook de honderden vrachtwagens in de spits het terrein op en af rijden. ,,Die piekbelasting is gevaarlijk. Want als er iets gebeurt en jij zit in je autootje tussen twee van die grote vrachtwagens, ben je nergens. Wat wij heel graag zouden zien, is dat de op- en afritten verlengd worden. Je kunt ook denken aan een dubbele afrit, maar ook aan verwijzen naar de afrit bij Klundert, die minder druk is."

VNO ziet de aanpassingen het liefst zo snel mogelijk gerealiseerd en er zijn al gesprekken met Rijkswaterstaat. Maar: ,,De vraag is hoever we het met zijn allen laten komen totdat de urgentie wordt ingezien? Tot er een serieus ongeluk gebeurt? Dat mag je hopen van niet. Vergeet niet dat ook heel Zeeland over de Moerdijkbrug en de A16 en A17 gaat. Tot nu toe waren er alleen kleinere incidenten, maar noodstops kun je op dit traject echt niet hebben.”

Het spoor

Een andere manier om verkeersdruk op de weg te verminderen is vervoer over spoor en daar hebben ondernemers best belangstelling voor. Als ze samenwerken, kan het financieel aantrekkelijk zijn, zegt Kakebeeke. ,,Op het terrein liggen hier spoorlijnen en allerlei overgangen, maar de capaciteit en de veiligheid moeten wél omhoog. Prorail doet helaas niet zo veel, maar gelukkig heeft het rijk vier miljoen euro vrijgemaakt voor veiligere overgangen. Dat is een begin."

,,We zouden ook een verbreding van het spoor bij Lage Zwaluwe willen, om daar te rangeren. Maar dat soort ideeën moeten natuurlijk wel in een groter plaatje passen, Moerdijk is geen eiland. Ook daar hebben we als VNO Rijkswaterstaat voor nodig, en partijen als gemeente en Port of Moerdijk.”

Waar Peggy Kakebeeke heel blij mee is, is de komst van een truckparking bij Kanters, al is nog onduidelijk wanneer de 175 parkeerplaatsen plus sanitaire voorzieningen daadwerkelijk worden aangelegd. ,,Een zegen dat die plaatsen komen, chauffeurs komen straks echt in een veel betere situatie terecht.”

Parkeren op de eigen bedrijfsterreinen is ‘lastig’, zegt ze. ,,De goederen die wij vervoeren zijn niet van ons. Controle, bewaking en tijdslots van de terreinen maken dat heel ingewikkeld. Veel mensen realiseren zich niet hoe kolossaal het in Moerdijk is… Er gaat anderhalf miljard aan waarde alleen al door de handen van Euro-Rijn XL Logistics!”