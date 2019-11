Op dit grasveld in Langeweg staan straks 20 woningen

LANGEWEG - Er komen twintig nieuwe woningen in Langeweg, en wel in de Wethouder Trompersstraat. Over twee jaar kan waarschijnlijk met de bouw begonnen worden, laat de gemeente Moerdijk weten.

Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel inwoners in vervulling. ,,Fantastisch nieuws", reageert Bart van Gils namens Dorpstafel Langeweg enthousiast. ,,Zolang ik leef willen we dit al en nu komt het er eindelijk van. Twintig lijkt misschien niet veel, maar voor Langeweg is het een geweldig hoog aantal."

Volledig scherm De Wethouder Trompersstraat, met op de achtergrond de N285 tussen Zevenbergen en Langeweg, © Annelies Vlaanderen

Hij zegt erbij dat de blijdschap er niet alleen is voor de mensen die in zijn woonplaats, ‘waar het leuk wonen is’, een dak boven hun hoofd zullen krijgen. ,,Het gaat ons er ook zeker om dat we hopen dat de nieuwe mensen gaan meedoen aan het dorpsleven. Daar zitten wij om te springen. Wij doen nu al ons uiterste best, bijvoorbeeld in het verenigingsleven, om hier het sociale leven overeind te houden.”

Quote Iedereen is welkom, maar jonge gezinnen in het bijzonder. Bart van Gils , Bewoner Langeweg

Gezien de vergrijzing die ook in Langeweg van invloed is op de samenstelling van de bevolking, zou de komst van jonge gezinnen in zijn ogen ideaal zijn. ,,Iedereen is welkom, maar kinderen in het bijzonder. We hebben nu nog een basisschool met nog maar zestig leerlingen. Dat is al op het randje.”

Waarschijnlijk 10 sociale huurwoningen

Van de twintig woningen zullen er waarschijnlijk tien in de sociale huursector gaan vallen. ,,Daarover zijn we nog in gesprek met woningcorporatie Woonkwartier", meldt de Moerdijkse wethouder Désirée Brummans.

Ook extra woningen in andere kernen