Op deze school is de week tegen pesten begonnen: ‘Pesten is niet fijn’

Dat is namelijk het thema van de landelijke week tegen pesten. ,,We moeten met z’n allen iets doen tegen pesten”, leggen Martine van de Werken en Anne Tabak, leerkrachten en gedragsspecialisten, uit. ,,Dit is de eerste keer dat we met de hele school de week tegen pesten beginnen. Dat doen we omdat we met de hele school iets tegen pesten moeten doen, in plaats van enkel met de klassen zelf.”