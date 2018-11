Op deze plekken komt Sinterklaas dit weekend in Etten-Leur en Moerdijk

Kwartetten met Moerdijkse trekpleis­ters

12 november KLUNDERT - 'Mag ik van Willemstad Fort de Hel?' en 'Heb jij van Heijningen Fort Sabina?' Het klassieke kwartetspel is in een Moerdijks jasje gestoken. Iedereen die in Klundert winkelt, kan de uit honderd kaarten bestaande set bij elkaar sparen.