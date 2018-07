Op deze dagen kun je naar het strand in hartje Zevenbergen

Kees Quispel en de nieuwe kastelein Mike Roovers van Proost zijn momenteel druk in de weer om op een strook van circa 7 bij 20 meter, pal voor het lunchcafé, Mike's Beach te realiseren. De gemeente en de aannemerscombinatie zijn met de ondernemers in overleg over de noodzakelijke vergunningen en over de tijdelijke verharding die op de huidige zandvlakte moet komen. Daarop rusten straks het nieuwe strandzand met tafeltjes, stoeltjes, parasols en waterbadjes.

Diepteonderzoek

Ondertussen fronst menig passant zijn wenkbrauwen bij de tekst op de windschermen: 'Opsporen conventionele explosieven'. Vorige week is namelijk in het havengebied het dieptedetectieonderzoek begonnen om te kijken waar mogelijk niet ontplofte explosieven zitten. Voor het onderzoek wordt een minirupsdrukstelling gebruikt. Die is niet veel groter dan een kleine kraan en zal, behalve als hij even op de rijbaan staat, nauwelijks overlast veroorzaken. De sonde moet in totaal zo'n duizend keer de grond in. Per dag kan dat ongeveer 15 maal. Dit karwei duurt 66 werkdagen en is waarschijnlijk begin november afgerond. Vanwege de bouwvakvakantie ligt dat karwei sinds maandag stil. Tot 13 augustus is er daarom ruimte voor een stadsstrand.