Oorlogswinter de musical, groot voorjaarsspektakel in Fijnaart: ‘Het leeft in heel het dorp’

FIJNAART - Bij Oranjevaan zijn ze aan lijvige producties inmiddels wel wat gewend. ,,Maar hier gaan we letterlijk en figuurlijk geschiedenis mee schrijven”, zegt regisseur Jan Willem van Bodegom over Oorlogswinter de musical, een groot openluchtspektakel waarmee de muziekvereniging uit Fijnaart in mei 75 jaar vrijheid viert.

Quote De cast is gezellig, maar iedereen is ook best goed Lukas Broos, Oorlogswinter de musical ,,Zo gaaf dit. De cast is gezellig, maar iedereen is ook best goed", staat hoofdrolspeler Lukas Broos nu al te popelen. Hij vertolkt de rol van Michiel. ,,Heel leuk om te doen. Staat dicht bij me, want hij is net als ik een puber, dus ik hoef geen typetje te spelen”, lacht de 17-jarige vwo-leerling uit Roosendaal.

Oranjevaan pakte een paar jaar geleden nog uit met Ciske de Rat, een musical waarvoor De Parel in Fijnaart zo'n beetje half werd verbouwd. Maar met Oorlogswinter de musical doet de vereniging daar nog een volle schep bovenop.

Drie overdekte tribunes

Meer dan honderd acteurs, zangers en muzikanten zijn straks in touw op het evenemententerrein achter de Kadedijk. Tientallen mensen zijn achter de schermen bij de productie betrokken.

Drie overdekte tribunes bieden plaats aan 1.100 toeschouwers. ,,Denk aan een opzet zoals bij het openluchtspektakel Supersum in Bergen op Zoom", zegt Van Bodegom.

Deel musical in woningen

De decorbouw is in volle gang. Zo worden er woningen nagebouwd waarin een deel van de musical zich afspeelt. ,,Draaiende tribunes zoals bij Soldaat van Oranje zitten er niet in. Het publiek zal zelf even moeten omdraaien”, lacht de regisseur.

Quote Het wordt iets heel bijzonders. Hier wordt jaren over nagepraat Jan Willem van Bodegom, Oorlogswinter de musical Omdat de productie buiten is, is het mogelijk om een koets met paard en legervoertuigen ten tonele te laten verschijnen, verklapt Van Bodegom. ,,Het wordt iets heel bijzonders. Hier wordt jaren over nagepraat. Het leeft in heel het dorp.”

Er zijn drie voorstellingen, dat betekent dat Oranjevaan 3.330 kaarten aan de man moet zien te brengen. ,,Dat gaat goed, de helft is al weg. Gelukkig maar, want we steken met deze grote productie als vereniging onze nek uit.”

Auditie voor hoofdrolspelers

De hoofdrolspelers hebben auditie moeten doen. Ze komen uit Fijnaart, Willemstad, Zevenbergen, Etten-Leur, Gorinchem en dus Roosendaal. Lukas Broos was in het verleden actief in producties van stichting Jong! in Roosendaal en speelde de rol van kleine Ciske in Ciske de Rat door de Bergse Operette Vereniging in Bergen op Zoom.

Veel talent

Lukas heeft veel talent, verzekert regisseur Van Bodegem. Maar de jonge Roosendaler is de bescheidenheid zelve. ,,Of ik hier mijn beroep van wil maken? Nou, nee hoor, daar vind ik mezelf niet goed genoeg voor.”