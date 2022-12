Ook Moerdijk opent Digitaal Infopunt in de bieb

Digitale hulp

Bij zo’n infopunt kan iedereen - ook niet bieb-leden - terecht die hulp nodig heeft bij het invullen van digitale formulieren. Of het nou gaat om het aanvragen van een rijbewijs, paspoort of energietoeslag. Medewerkers van de bibliotheek hebben allemaal een training gehad om mensen met vragen op weg te helpen.

Afspraken maken met instanties

En dat wil zeggen: een concrete afspraak maken met een instantie zoals het UWV, CBR of CAK. Naast deze landelijke organisaties heeft de bieb ook lokale samenwerkingspartners en dan kun je in de gemeente Moerdijk bijvoorbeeld denken aan Surplus of Ons Moerdijk. ,,We hebben een sociale kaart gemaakt waarbij we alle organisaties aan elkaar kunnen koppelen”, zegt Mariska van Beek, programmamaker bij de West-Brabantse bibliotheek.