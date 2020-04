Ook Kunst- en Cultuurroute Moerdijk verplaatst naar 2021

Achter glas Dichte school is geen vakantie: ‘Ik vind het vreselijk, mis mijn vriendin­nen’

24 april ‘Oh lekker vakantie’ was de eerste reactie van Febe de Ronde (13) uit Willemstad toen ze hoorde dat de scholen dicht gingen. Nu is ze er helemaal klaar mee. ,,Ik vind het vreselijk, wil terug naar school, mis mijn vriendinnen.” Natuurlijk facetimen de meiden met elkaar. ,,Maar op een gegeven moment ben je wel uitgepraat. Op school is er altijd wat om over te kletsen.”