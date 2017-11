Ook in avond en weekend rijdt bus voor in Moerdijk

ZEVENBERGEN - Openbaar vervoer in avond of weekend. Het is in de gemeente Moerdijk nu ver te zoeken, maar als het aan het college van B en W ligt, komt daar in het voorjaar verandering in.

Samen met de provincie en vervoersbedrijf Arriva willen burgemeester en wethouders proefdraaien met zogeheten vraagafhankelijk vervoer in de avonduren en weekeinden: inwoners kunnen op die momenten vervoer bestellen. Busje of taxi rijdt ze tegen het reguliere OV-tarief van A naar B in de gemeente Moerdijk, maar ook naar plaatsen in de buurt zoals Lage Zwaluwe, Oudenbosch, Oud Gastel, Dinteloord en mogelijk Roosendaal.

Deeltaxi

Het systeem heeft veel weg van de deeltaxi. ,,Al zijn de spelregels wel wat anders'', zegt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers. Zo ligt het serviceniveau bij de deeltaxi hoger. Chauffeurs begeleiden bijvoorbeeld mensen naar binnen. Ook rijden deze taxi's van deur tot deur. Hoe dat bij de proef uitpakt is nog niet bekend. De gemeente overlegt hier nog over met de provincie, Arriva en PZN, het bedrijf dat de deeltaxi op de weg brengt. Mogelijk wordt gekozen voor bushaltes of centrale plaatsen als in- en uitstappunten.

De proef moet in april beginnen en zal twee tot drie jaar duren. ,,We willen dit een serieuze kans geven'', zegt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers.

Moerdijk, provincie en Arriva buigen zich al langer over alternatieven voor het openbaar vervoer, dat in steeds meer plaatsen achteruit gaat. ,,Tijdens de spits en ook de rest van de dag is er als het gaat om busverbindingen in onze gemeente eigenlijk niks aan de hand, maar 's avonds en op zaterdag en zondag is dat heel anders'', schetst Zwiers het probleem.

Het is de bedoeling dat mensen straks via een app, telefoontje of internet vervoer bestellen in avond of weekend. ,,Net als bij de deeltaxi komen oproepen in een meldkamer binnen en worden daar de ritten verdeeld.''

Scholierenbus