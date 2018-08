Ook evenement profiteert van havenwinst Moerdijk

Hobbelend over de Zwingel­spaan in Zevenber­gen

31 juli ZEVENBERGEN - Zelfs in een slakkenvaartje schudt zijn SUV alle kanten uit. ,,Hier is Parijs-Roubaix niks bij'', zegt Hans Stehmann. Hij is op zoek naar de diepste gaten en bulten in De Zwingelspaan, een straat met zo'n honderd woningen.