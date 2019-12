Ontwikkeling basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek ‘op losse schroeven’

Basisschool De Hoeksteen aan de Olavstraat in Zevenbergschen Hoek staat al langere tijd op de nominatie om te worden gesloopt, waarna nieuwbouw moet volgen. De opzet is om in het nieuwe gebouw behalve de school ook de kinderopvang en het buurthuis op te nemen.

D66 is geattendeerd op problemen met betrekking tot de voortgang van de nieuwe school te Zevenbergschen Hoek, zo stelt Wiers. Volgens hem is er een patstelling ontstaan doordat het bestuur van de stichting van het buurthuis ‘de Zevensprong’ zijn taken heeft neergelegd. De gemeente wil zonder een stichting die het buurthuis exploiteert vooralsnog niet verder, aldus Wiers. ,,Het huidige bestuur van het buurthuis neemt weinig initiatief tot vervanging. Daarom ligt nu alles stil." Op vragen van Wiers hierover neemt de gemeente wel stelling dat ook zonder buurthuis nieuwbouw mogelijk is, maar vindt dat ze hiermee eerst langs de gemeenteraad moet, maar neemt ze op dit moment weinig initiatief.

‘Geen cent in huidige locatie’

Wiers: ,,Er wordt door Stichting De Waarden, waaronder basisschool De Hoeksteen valt, geen cent meer in de huidige locatie gestoken. Die voldoet niet meer aan de onderwijsprincipes van deze tijd, is oud en gebrekkig. Wel blijven er tegenwoordig zo'n negentig kinderen over, zonder enige faciliteit. De schoolleiding is vol enthousiasme om een succesvol nieuw onderwijssysteem te initiëren, maar dat is niet mogelijk zonder goede huisvesting."

Volgens het raadslid gaat de gemeenschap in het dorp hier gelaten mee om. ,,De algemene opmerking is dat iedereen toch al weet dat de gemeente niks investeert ten oosten van de A16.”

Planning voor het multifunctionele gebouw