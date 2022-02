Ontwikkelaars haken aan bij nieuwe woonwijk Zevenbergen-Oost: ‘Blij dat ze aan de slag willen’

Klundert klaagt over gebrek aan woningbouw: ‘In Zevenber­gen wél het ene na het andere project’

KLUNDERT - Trap het gaspedaal dieper in als het gaat om woningbouw in Klundert. Versnel grote projecten als het Bolwerk (40 woningen) en uitbreiding van de wijk Blauwe Hoef (meer dan 100 huizen). Want als je ziet hoeveel er van de grond komt in Zevenbergen en Fijnaart, dan komt het vestingstadje er maar bekaaid van af.

5 januari