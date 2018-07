Onrust in dorp Moerdijk over afschaffen spreekuur huisarts

Dronken Pool (40) verstopt zich na inbraak in tuin van woning in Klundert

8:38 KLUNDERT - De politie heeft donderdagnacht in een tuin aan de Pelikaan in Klundert een 40-jarige man van Poolse afkomst opgepakt. Hij wordt er van verdacht te hebben ingebroken in de woning waar de tuin bij hoort.