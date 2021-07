Onkruidexplosie zorgt voor veel geklaag in Zevenbergen: ‘Onverzorgd en armoedig’

Marja van Opstal uit de St. Jorisstraat: ,,Het is echt heel erg. Zo onverzorgd en armoedig dat Zevenbergen er tegenwoordig uitziet. Tot een paar jaar geleden was je blij en trots als je na de vakantie weer terug in je eigen mooie dorp kwam. Moet je nou kijken. Overal onkruid en de gemeente doet niks.”



Met name Kleefkruid wordt als boosdoener ervaren. Dat is een sterbladige plant die overal aan vast blijft zitten wat erlangs strijkt. Dat komt doordat er ‘haakjes’ aan de stengels en bloemetjes zitten en zo verspreidt de plant zich over grote afstanden.