Onkruidbestrijders in Moerdijk volgend jaar eerder aan de slag: 'Onze klaagmuur is druk bezocht'

ZEVENBERGEN - Het is na een lange reeks klachten in de afgelopen maanden voor de Moerdijkse wethouder Jaap Kamp volstrekt helder: de onkruidbestrijders moeten komend voorjaar eerder op pad om opschietend groen snel de kop in te drukken.

Kamp zei dat donderdagavond in de raadsvergadering. De gemeenteraad trok een half miljoen euro voor beter groenonderhoud. Vooral de entrees van de kernen en de centra moeten er extra fraai bij komen te liggen. Maar een groot deel van de discussie ging over de vele klachten de afgelopen maanden onder inwoners over onkruid. ,,Onze klaagmuur is druk bezocht geweest'', meldde Cees Huijssoon.

Inhaalslag

Het raadslid van Onafhankelijk Moerdijk stelde na een rondgang door de gemeente eerder al vragen over achterstallig groenonderhoud aan het college van burgemeester en wethouders. Maar hij strooide donderdag ook met een compliment. ,,Her en der is het goed opgelost en is een inhaalslag gemaakt.''

Wethouder Kamp maakte er geen geheim van: ook bij de gemeente is steen en been geklaagd. Moerdijk neemt overigens allesbehalve een unieke positie in: vrijwel iedere gemeente heeft te stellen met opschietend groen nu het verboden is om nog langer chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Alternatieve methoden zoals wegbranden zijn minder effectief, bijvoorbeeld omdat de wortel lang niet altijd in vlammen opgaat en dus even later de groene boel weer even uitbundig omhoog schiet. ,,Daar ligt de oorzaak.''

Schroeien

Nu agressieve middelen uit den boze zijn, moeten we ook accepteren dat de bestrijding minder effectief zal zijn dan voorheen, aldus Kamp. Al trekt hij wel een wijze les uit afgelopen voorjaar en zomer: de onkruidbestrijding moet eerder op gang komen. ,,We moeten eerder meer materiaal inzetten om te gaan schroeien en borstelen.''